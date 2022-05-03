Оккупанты хотят, но не могут продвинуться в сторону Днепропетровской области – Вилкул
Российские оккупанты планировали продвинуться в сторону Днепропетровской области, но не могут этого сделать. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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Он подчеркнул, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная, находится полностью под контролем ВСУ и военной администрации. Все органы власти работают, вся инфраструктура города работает.
Украинские войска удерживают линию обороны на южном направлении в Херсонской области.
"Благодаря героизму наших солдат, планы врага по продвижению в сторону границ Днепропетровской области терпят неудачу. Идут позиционные бои", – сказал Вилкул.
По его словам, оккупанты усилили ведение разведки с помощью беспилотников.
"Несколько таких БПЛА были сбиты нашими военными", – сообщил глава ВА Кривого Рога.
Российские войска продолжают обстрелы мирных территорий по всей линии фронта. В районе Белой Криницы в результате обстрела была повреждена газовая магистраль.
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