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Оккупанты хотят, но не могут продвинуться в сторону Днепропетровской области – Вилкул

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 00:15
Оккупанты хотят, но не могут продвинуться в сторону Днепропетровской области – Вилкул - Фото
Александр Вилкул (Фото: Facebook/OleksandrVilkul)

Российские оккупанты планировали продвинуться в сторону Днепропетровской области, но не могут этого сделать. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Он подчеркнул, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная, находится полностью под контролем ВСУ и военной администрации. Все органы власти работают, вся инфраструктура города работает. 

Украинские войска удерживают линию обороны на южном направлении в Херсонской области. 

"Благодаря героизму наших солдат, планы врага по продвижению в сторону границ Днепропетровской области терпят неудачу. Идут позиционные бои", – сказал Вилкул. 

По его словам, оккупанты усилили ведение разведки с помощью беспилотников.

"Несколько таких БПЛА были сбиты нашими военными", – сообщил глава ВА Кривого Рога.

Российские войска продолжают обстрелы мирных территорий по всей линии фронта. В районе Белой Криницы в результате обстрела была повреждена газовая магистраль.

Читайте также: Оккупанты более всего активны на Слобожанском и Донецком направлениях — сводка Генштаба

Наталия Медведева
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