Оккупанты хотят, но не могут продвинуться в сторону Днепропетровской области – Вилкул

Российские оккупанты планировали продвинуться в сторону Днепропетровской области, но не могут этого сделать. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Он подчеркнул, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная, находится полностью под контролем ВСУ и военной администрации. Все органы власти работают, вся инфраструктура города работает.

Украинские войска удерживают линию обороны на южном направлении в Херсонской области.

"Благодаря героизму наших солдат, планы врага по продвижению в сторону границ Днепропетровской области терпят неудачу. Идут позиционные бои", – сказал Вилкул.

По его словам, оккупанты усилили ведение разведки с помощью беспилотников.

"Несколько таких БПЛА были сбиты нашими военными", – сообщил глава ВА Кривого Рога.

Российские войска продолжают обстрелы мирных территорий по всей линии фронта. В районе Белой Криницы в результате обстрела была повреждена газовая магистраль.

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Наталия Медведева

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