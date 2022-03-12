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Оккупанты пытаются пустить воду в Крым. Но просто так она "не пойдет" – глава ГУР Буданов

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 15:36
Оккупанты пытаются пустить воду в Крым. Но просто так она
Кирилл Буданов (Скриншот видео УЦБС/Youtube)

Российские оккупанты пытаются подать воду в оккупированный Крым, но это сложная система – "просто так вода туда не пошла и не пойдет". Об этом в интервью Радио Свобода сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг. Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу. Но вода просто не может сама идти", – отметил он.

По словам Буданова, это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями: "То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет".

  • 7 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после захвата оккупантами Новокаховской ГЭС вода в оккупированный Крым так и не пошла. Российские оккупанты взорвали дамбу возле ГЭС и водохранилища, но пустить воду в оккупированный Крым это не помогло.

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Валерия Кондратова
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