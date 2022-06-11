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Оккупанты хотят сделать "живой щит" из мариупольцев – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 20:01
Оккупанты хотят сделать
2022-06-11 19.55.00

Оккупанты в Мариуполе планируют строительство быстровозводимых многоквартирных домов. В нескольких сотнях метров от них готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Фортификационно-строительные работы начались между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Оккупанты говорят, что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев", сообщает Андрющенко.

Оккупанты хотят сделать "живой щит" из мариупольцев – советник мэра

Оккупанты хотят сделать "живой щит" из мариупольцев – советник мэра

Он говорит, что проверил эту информацию.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимых многоквартирных домов по технологии, похожей на строительство торговых центров типа "Метро". Собственно – временная металлическая будка вроде большой бытовки. Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники", – написал советник мэра.

Читайте также: В Мариуполе на мине подорвался трактор МЧС России: погибли три оккупанта

Вадим Ребрина
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мариуполь петр андрющенко
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