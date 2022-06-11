В Мариуполе на мине подорвался трактор МЧС России: погибли три оккупанта

Во временно оккупированном Мариуполе на мине подорвался трактор МЧС России. Погибли два работника МЧС и военный. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Молния. Мариуполь. Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине подорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте", – написал он.

В Мариуполе, который был захвачен Россией, существует угроза гибели десятков тысяч людей из-за эпидемии холеры, если не организовать полную эвакуацию населения.

Вадим Ребрина

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