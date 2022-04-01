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Оккупанты хотят установить в Херсонской области свою власть с "народными дружинами" – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 19:23
Оккупанты хотят установить в Херсонской области свою власть с
Скриншот с видео

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне хотят создать оккупационные органы власти, состоящие из сотрудников силовых структур РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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По примеру ОРДЛО, первой задачей фейковой власти, вероятно, станет формирование мнения, что только Россия спасет местное население от голода, предполагают в Центре. Уже сейчас оккупанты не пропускают на временно оккупированные территории грузы с гуманитарной помощью.

"Дальше, вероятно, раз в месяц люди на камеру будут получать от псевдовласти продуктовый пай", – говорится в сообщении.

Вторая задача – тотальный контроль за местным населением, отмечают в СНБО. Из коллаборантов могут выбрать "народную дружину", которая будет репрессировать население под предлогом соблюдения норм введенного на неопределенный срок комендантского часа, прогнозируют в Центре.

Там напомнили, что по такой схеме РФ уже "освободила" население ОРДЛО. Там люди не могут получить минимальную социальную защиту – Россия не считает нужным заботиться о населении захваченных территорий.

  • Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты намерены вводить в оборот рубли в Херсонской области с 1 апреля.
  • Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские рубли могут ввести в регионе, если Херсонская область будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета.
Вадим Ребрина
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война Херсон оккупация
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