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"Наличка быстро тает". Мэр Херсона назвал условия для ввода в оборот рублей оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 15:20
Игорь Колыхаев (фото - Facebook Игорь Дроговоз)

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские рубли могут ввести в регионе, если Херсонская область будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Они (рубли. – Ред.) могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика, – объясняет мэр. – Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги". 

По его словам, налички в городе осталось максимум 300 млн грн, и она "быстро тает". А из-за отсутствия зеленого коридора нет возможности завезти в магазины и аптеки товары первой необходимости.

Но о рублях речь даже не идет, уверяет Колыхаев. Для этого Херсонская область должна быть признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты намерены вводить в оборот рубли в Херсонской области с 1 апреля.

Читайте интервью: Игорь Колыхаев: Херсон – это Украина, хоть и оккупирован. Не забывайте о нас

Юрий Смирнов
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российские рубли Херсон Херсонская область Игорь Колыхаев
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