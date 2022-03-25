"Наличка быстро тает". Мэр Херсона назвал условия для ввода в оборот рублей оккупантов

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские рубли могут ввести в регионе, если Херсонская область будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Они (рубли. – Ред.) могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика, – объясняет мэр. – Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги".

По его словам, налички в городе осталось максимум 300 млн грн, и она "быстро тает". А из-за отсутствия зеленого коридора нет возможности завезти в магазины и аптеки товары первой необходимости.

Но о рублях речь даже не идет, уверяет Колыхаев. Для этого Херсонская область должна быть признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты намерены вводить в оборот рубли в Херсонской области с 1 апреля.

Читайте интервью: Игорь Колыхаев: Херсон – это Украина, хоть и оккупирован. Не забывайте о нас

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.