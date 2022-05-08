Оккупанты используют режим тишины в Азовстали для занятия новых снайперских позиций

Под прикрытием режима прекращения огня российские оккупанты оборудовали новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня. Об этом написал в Telegram cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко пишет, что новая российская позиция появилась на "Шлаковой горе" над Азовсталью – переброска туда оружия и личного состава началась сразу после прекращения обстрелов сегодня в 07:00.

"Искренне надеюсь, что второй этап эвакуации с Азовстали, объявленный президентом, даст возможность спасти наших защитников", – написал он.

6 мая, во время эвакуации гражданских с Азовстали, российские оккупанты нарушили согласованный режим тишины и обстреляли украинских защитников, которые помогали эвакуировать людей. Погибли трое бойцов, еще шестеро получили ранения.

Сергей Бережной

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