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Оккупанты используют режим тишины в Азовстали для занятия новых снайперских позиций

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 13:22
Оккупанты используют режим тишины в Азовстали для занятия новых снайперских позиций - Фото
Мариуполь, Азовсталь (Фото - скриншот из видео)

Под прикрытием режима прекращения огня российские оккупанты оборудовали новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня. Об этом написал в Telegram cоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко пишет, что новая российская позиция появилась на "Шлаковой горе" над Азовсталью – переброска туда оружия и личного состава началась сразу после прекращения обстрелов сегодня в 07:00.

"Искренне надеюсь, что второй этап эвакуации с Азовстали, объявленный президентом, даст возможность спасти наших защитников", – написал он.

6 мая, во время эвакуации гражданских с Азовстали,  российские оккупанты нарушили согласованный режим тишины и обстреляли украинских защитников, которые помогали эвакуировать людей. Погибли трое бойцов, еще шестеро получили ранения.

Сергей Бережной
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режим тишины азовсталь
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