Оккупанты начали отводить войска от Сум – Генштаб

Российские оккупанты отказались от наступательных действий в районе города Сумы, пытаются перегруппироваться и отводят подразделения на другие направления. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 27 марта.

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На Слобожанском направлении враг отказался от наступления в районе Сум. Одну БТГр из 1-й танковой армии врага полностью вывели из Украины на территорию РФ.

Оккупанты продолжали наносить удары по Харькову и пытались наступать на Изюм.

На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения армии Беларуси к войне против Украины. Враг ведет воздушную разведку по направлениям Ковель, Вараш, Сарны. В район Калинковичей оккупанты подвозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

На Полесском направлении враг не наступал, продолжает перегруппировку войск, наносит ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям ВСУ.

На Северском направлении противник сосредоточился на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

На Донецком направлении противник безуспешно пытался захватить Попасную и Рубежное, выйти в район Новотроицкого.

Пытается захватить Мариуполь, успеха не имеет.

Враг совершал артиллерийские и минометные обстрелы Торецкого, Светлодарска, Троицкого, Песков.

На Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении – ситуация без существенных изменений.

ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу.

По имеющейся информации, за последние пять суток в Нижегородскую область привезено около 600 тел уничтоженных в Украине оккупантов, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

Противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа. В то же время, отмечается существенное понижение интенсивности перевозок из глубины территории РФ.

Наталия Медведева

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