Оккупанты нанесли авиаудары по Северодонецку и Рубежному, пятеро погибших – Гайдай
Сегодня, 24 марта, российские оккупанты подключили авиацию для нанесения ударов по Северодонецку и Рубежному. Погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Последствия сегодняшних обстрелов Луганщины россиянами: пять погибших, восемь пострадавших, 18 человек спасены", – написал Гайдай.
Оккупанты открывали огонь по Северодонецку, Кременной, Лисичанску, Новодружеску, Рубежному.
Из-за продолжающихся обстрелов, невозможно собрать тела погибших.
Российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, водитель ранен.
Всего повреждено 32 объекта – семь многоквартирных и девять частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.
В 27 населенных пунктах отсутствует газоснабжение – в 22 полностью и в пяти – частично.
Отключено 600 трансформаторных подстанций, 14 населенных пунктов обесточены частично, 21 – полностью.
- Ночью 24 марта российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное.
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