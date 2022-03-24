Оккупанты нанесли авиаудары по Северодонецку и Рубежному, пятеро погибших – Гайдай

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты подключили авиацию для нанесения ударов по Северодонецку и Рубежному. Погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Последствия сегодняшних обстрелов Луганщины россиянами: пять погибших, восемь пострадавших, 18 человек спасены", – написал Гайдай.

Оккупанты открывали огонь по Северодонецку, Кременной, Лисичанску, Новодружеску, Рубежному.

Из-за продолжающихся обстрелов, невозможно собрать тела погибших.

Российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, водитель ранен.

Всего повреждено 32 объекта – семь многоквартирных и девять частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

В 27 населенных пунктах отсутствует газоснабжение – в 22 полностью и в пяти – частично.

Отключено 600 трансформаторных подстанций, 14 населенных пунктов обесточены частично, 21 – полностью.

Ночью 24 марта российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное.

Наталия Медведева

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