Оккупанты нанесли по Харькову два ракетных удара, вспыхнул пожар – Суспильне

Вечером 28 июня российские оккупанты нанесли по Харькову ракетные удары. Об этом сообщает Суспильне Харьков.

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"В Харькове вечером 28 июня раздались два ракетных взрыва, после второго в южной части города вспыхнул пожар", – говорится в сообщении.

02:15. Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила о двух "прилетах" по городу. По ее данным, по состоянию на 23:43 известно об одной раненой мирной жительнице.

Новость будет дополнена актуальными данными, когда они появятся.

Рано утром 28 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву.

Наталия Медведева

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