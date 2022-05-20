Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские оккупанты ударили ракетой по объекту инфраструктуры в Одесской области. Спасатели тушат пожар. Об этом со ссылкой на Оперативное командование "Юг" сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"В результате попадания ракеты в один из объектов инфраструктуры Одесской области вспыхнул пожар, на месте работают спасатели", – написал он.

Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет, сообщили Братчуку в ОК "Юг".

Также сегодня армия России нанесла ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области: зафиксировано попадание в одно из зданий.

Вадим Ребрина

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