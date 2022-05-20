Ракетный удар России по Лозовой – тылу в Харьковской области: есть раненые
Армия России нанесла ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области: зафиксировано попадание в одно из зданий.
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Судя по видео попадания в 15:11, которое практически сразу оказалось в публичном доступе, несмотря на запрет публиковать подобные данные под угрозой уголовной ответственности, разрушено крупное здание.
В ГСЧС уточнили, что произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли.
Пожар удалось ликвидировать уже в 15.25. Спасатели разбирают завалы.
Суспільне пишет: по данным директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, по меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, получили ранения.
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(скриншот из видеозаписи)
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