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Ракетный удар России по Лозовой – тылу в Харьковской области: есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 17:42
Ракетный удар России по Лозовой – тылу в Харьковской области: есть раненые - Фото
Фото: ГСЧС

Армия России нанесла ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области: зафиксировано попадание в одно из зданий.

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Судя по видео попадания в 15:11, которое практически сразу оказалось в публичном доступе, несмотря на запрет публиковать подобные данные под угрозой уголовной ответственности, разрушено крупное здание.

В ГСЧС уточнили, что произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли.

Пожар удалось ликвидировать уже в 15.25. Спасатели разбирают завалы.

Суспільне пишет: по данным директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, по меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, получили ранения.

Читайте также: Россия ударила ракетами по Малину в Житомирской области, пострадали 100 домов

 (скриншот из видеозаписи)

Евгений Пилипенко
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Лозовая война ракетный удар
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