Россия ударила ракетами по Малину в Житомирской области, пострадали 100 домов

Россия нанесла ракетный удар по городу Малин Житомирской области. Поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, сообщил в видеообращении городской голова Малина Александр Ситайло.

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Ситайло сказал, что по территории громады "в очередной раз был нанесен ракетный удар". По его данным, погибших среди гражданского населения нет, три человека получили ранения.

Ракетами повреждены объект инфраструктуры и около 100 домов, говорит городской голова.

17 мая РФ нанесла ракетные удары по Десне Черниговской области. Погибли восемь человек.

18 мая Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. По меньшей мере один человек получил осколочные ранения. Также был обстрелян Днепр: одну ракету сбила ПВО, другая разрушила транспортный объект.

Сергей Бережной

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