UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила ракетами по Малину в Житомирской области, пострадали 100 домов

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 14:22
Россия ударила ракетами по Малину в Житомирской области, пострадали 100 домов - Фото
Александр Ситайло (Фото - Малинский городской совет)

Россия нанесла ракетный удар по городу Малин Житомирской области. Поврежден объект инфраструктуры и почти 100 домов, сообщил в видеообращении городской голова Малина Александр Ситайло.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ситайло сказал, что по территории громады "в очередной раз был нанесен ракетный удар". По его данным, погибших среди гражданского населения нет, три человека получили ранения.

Ракетами повреждены объект инфраструктуры и около 100 домов, говорит городской голова. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары житомирская область малин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 