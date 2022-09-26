Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому: погибла девочка 15 лет

Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском Харьковской области. Погибла девочка 15 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

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Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены два частных дома, сообщил он.

Информация о раненых уточняется.

Позже он добавил, что к сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет.

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Вадим Ребрина

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