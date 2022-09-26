Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому: погибла девочка 15 лет
26.09.2022, 15:39
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском Харьковской области. Погибла девочка 15 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены два частных дома, сообщил он.
Информация о раненых уточняется.
Позже он добавил, что к сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет.
Читайте также: "Это не вопрос денег". Зеленский – о закрытии неба над Харьковом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии