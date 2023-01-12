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Оккупанты наступают на Бахмутском направлении и грабят предпринимателей на юге – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 18:36
Оккупанты наступают на Бахмутском направлении и грабят предпринимателей на юге – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Бахмутском направлении, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб отмечает, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещеевка. Россияне также безуспешно пытаются наступать на Авдеевском направлении, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение. На остальных участках оккупанты обороняются или ведут обстрелы.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной ими территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района они практикуют "инвентаризацию" движимого и недвижимого имущества частных предпринимателей с последующей "национализацией".

Авиация Украины в течение 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также пять ударов по его ЗРК.

ВСУ сбили российский Су-25 и БПЛА типа Орлан-10.

Артиллерия и ракетные войска поразили три российских командных пункта, три района сосредоточения живой силы и военной техники, вражеский ЗРК С-300 и три склада боеприпасов.

Сергій Бережний
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