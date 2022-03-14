Оккупанты не оставляют попыток перейти реку Ирпень для наступления на Киев — Генштаб

Российские оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень в западных окрестностях Киева. Об этом говорится в ежедневном возведении Генштаба ВСУ на 12:00.

Также в Полесском направлении враг пытается организовать ведение оборонных действий. Осуществляет подготовку диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВСУ.

Волынское направление. Враг продолжает мероприятия по усилению охраны украинско-беларуской границы подразделениями армии Беларуси, с помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль границы.

Северское направление. Враг активных наступательных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку для возобновления попытки наступления на Киев.

Николаевское и Криворожское направления. Оккупационные войска остановлены.

Не имея больших успехов, враг продолжает систематически бомбить авиацией военную и гражданскую инфраструктуры. Использует боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению.

Слобожанское направление. Противник основные усилия сосредотачивает на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи Харькова и контратаки ВСУ в районе Изюма.

Донецкое и Таврическое направления. Враг продолжает вести активные боевые действия. Используя численное преимущество на отдельных направлениях, имеет частичный успех.

Южнобужское направление. Оккупанты пытаются продолжить наступление в сторону Кривого Рога. Закрепились на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополнение запасов. Не оставляют попыток оцепить Николаев.

Россия. Оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, готовых воевать за вознаграждение. В Сирии открыты центры вербовки наемников: завербовано уже более 1000 человек, около 400 уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

Евгений Пилипенко

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