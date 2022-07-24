Оккупанты несколько раз атаковали на юге. ВСУ нанесли шесть авиаударов по позициям россиян

23 июля российские оккупанты пытались атаковать на южном направлении, но безуспешно. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, оккупанты проводили наступательные действия в направлении Сухого Пруда и Андреевки силами более 50 военных при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А, а в направлении Брускинского и Белогорки – враг использовал для атаки мотострелковый и танковый взводы.

"Успеха не имел. С потерями отошел", – сообщает ОК "Юг".

После этого в течение дня оккупанты еще несколько раз атаковали.

"Ударный Ка-52 выполнял задания в районе Белогорки. Без наших потерь. Ми-8 также потерпел неудачу в районе Новониколаевки. Без наших потерь", – рассказали в ОК "Юг".

Авиация ВСУ в течение боевого дня нанесла шесть ударов по вражеским скоплениям живой силы и техники, по опорному пункту.

Подтвержденные потери врага за сутки на южном направлении составили: 54 оккупанта, три танка Т-62, три реактивных системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника.

Также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения в Херсонской области.

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Наталия Медведева

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