Оккупанты ночью ударили по Николаеву. Запустили десять ракет
10.10.2022, 07:57
Пуск ракеты С-300 (скриншот)
Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Николаеву, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.
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Оккупанты использовали переделанные ракеты противовоздушной обороны С-300. Было запущено 10 ракет.
Предварительно, обошлось без жертв. Данных о разрушениях Ким пока не сообщает.
- Ночью армия России ударила ракетами по домам в Запорожье, снова обвалился подъезд.
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