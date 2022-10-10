UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты ночью ударили по Николаеву. Запустили десять ракет

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 07:57
Оккупанты ночью ударили по Николаеву. Запустили десять ракет - Фото
Пуск ракеты С-300 (скриншот)

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Николаеву, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты использовали переделанные ракеты противовоздушной обороны С-300. Было запущено 10 ракет.

Предварительно, обошлось без жертв. Данных о разрушениях Ким пока не сообщает.

Читайте также: "Прыжками лягушки". ВСУ наступают и освобождают на юге: будет ли котел в Херсоне

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар Николаев ракеты армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 