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Оккупанты обстреливают и бомбят гражданские объекты, атакуют Бахмут – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 18:46
Оккупанты обстреливают и бомбят гражданские объекты, атакуют Бахмут – Генштаб - Фото
Фото – Facebook Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты нанесли за день 16 авиационных ударов (из них 15 – по гражданской инфраструктуре), использовали восемь дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом пишет в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 16 авиационных ударов, из них 15 – по гражданской инфраструктуре. Также россияне применили восемь БПЛА Shahed-136, которые были сбиты ПВО.

Кроме того, армия РФ провела 17 обстрелов из РСЗО по гражданским населенным пунктам, что привело к гибели мирных людей.

Оккупанты продолжают попытки наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На остальных участках россияне ведут оборонительные операции и обстрелы. 

Авиация ВСУ нанесла в течение 30 декабря пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию.

Читайте также: Больницы на оккупированных территориях забиты ранеными оккупантами – Генштаб

Сергій Бережний
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