Больницы на оккупированных территориях забиты ранеными оккупантами – Генштаб

Российские оккупанты вынуждены использовать гражданские учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях для лечения раненых военных и наемников. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Больницы на захваченных Россией территориях заполнены ранеными оккупантами. Например, только в Беловодске Луганской области проходят лечение более 100 раненых "вагнеровцев", а в Токмаке на территории так называемого "военного госпиталя" – около 120 раненых россиян.

Генштаб также сообщает, что оккупанты вывезли из Донецка в Мариуполь медицинское оборудование и врачей.

Россияне по-прежнему пытаются наступать на Бахмутском и Запорожском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.

В сводку вошел утренний массированный ракетный удар, в ходе которого РФ осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также ракеты ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет, ПВО Украины уничтожила 54 из них.



Генштаб подтвердил, что 28 декабря ВСУ ударили по позициям РФ в районе Бердянска Запорожской области, ликвидировано более 50 оккупантов.

29 декабря авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения и удар по позиции ЗРК войск РФ. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре командных пункта и три района сосредоточения личного состава оккупантов.

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Сергій Бережний

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