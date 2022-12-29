Россия уже выпускает меньше ракет за раз и увеличивает интервалы между атаками – ГУР

Россия уже выпускает меньшее количество ракет по территории Украины за раз и вынуждена увеличивать интервалы между своими массированными ракетными атаками. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Комментируя сегодняшнюю атаку РФ, Юсов сказал, что параллельно страна-террорист запускала "шахеды" и била из зенитно-ракетных систем С-300 – то есть задействовала против Украины "все, что может двигаться".

"Мы видим, что несмотря на массированный ракетный удар, инфраструктура Украины выстояла и выстоит обязательно", – заявил Юсов.

На вопрос о том, изменилась ли тактика россиян при массированных ракетных атаках, представитель ГУР сказал, что интервалы между ударами стали увеличиваться, а количество выпущенных за раз ракет – уменьшаться.

"Ракетный потенциал врага уменьшается. Они не могут поддерживать такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина "не молча наблюдает и ждет следующего ракетного удара" – идет системная и комплексная подготовка Сил обороны, Воздушных сил, средств ПВО, противоракетной обороны, а также происходит взаимодействие с энергетиками, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. По его словам, сейчас можно наблюдать минимизацию последствий обстрелов россиян.

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Оксана Житнюк

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