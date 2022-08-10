Оккупанты обстреливают Николаев, а вблизи Запорожья ПВО сбили две российские ракеты
В ночь на 10 августа российские оккупанты обстреливают Николаев, а в Запорожской области силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили две вражеские ракеты. Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Запорожской ОВ Александр Старух.
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Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 01:39, а в 01:45 мэр сообщил о взрывах.
"Николаев – слышны взрывы! Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен", – написал Сенкевич.
Глава Запорожской ОВА сообщил о работе ПВО ВСУ.
Он написал, что 9 августа около 23:00 вблизи Запорожья был слышен звук взрыва – по предварительной информации, это результат работы ПВО ВСУ, сбившей вражескую ракету.
"Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые стекла, у врага – минус две ракеты!", – сообщил Старух.
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