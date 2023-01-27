Оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области из минометов

Оккупанты продолжают обстреливать из минометов приграничные районы Сумской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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С 17:30 до 17:45 сообщили о четырех попаданиях, вероятно из 120-миллиметрового миномета в районе населенного пункта Бачевск.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.

Сегодня россияне обстреляли Запорожье. По предварительной информации, они атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован.

Вадим Ребрина

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