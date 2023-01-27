Оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области из минометов
27.01.2023, 23:56
Оккупанты
Оккупанты продолжают обстреливать из минометов приграничные районы Сумской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
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С 17:30 до 17:45 сообщили о четырех попаданиях, вероятно из 120-миллиметрового миномета в районе населенного пункта Бачевск.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.
- Сегодня россияне обстреляли Запорожье. По предварительной информации, они атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован.
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