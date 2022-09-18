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Оккупанты обстреляли больницу во время эвакуации, погибли четыре медработника – Синегубов

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 12:34
Оккупанты обстреляли больницу во время эвакуации, погибли четыре медработника – Синегубов - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

18 сентября российские оккупанты обстреляли психиатрическую больницу во время эвакуации пациентов, погибли четверо медицинских работников. Об этом сообщил глава харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В селе Стрелечья, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы", – написал Синегубов.

Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, погибли четверо медицинских работников, два пациента ранены.

По информации Синегубова, в этой больнице находятся более 600 пациентов, удалось эвакуировать 30.

В утренней сводке глава Харьковской ОВА сообщил, что 17 сентября в селе Стрелечья оккупанты попали из танка по гражданскому автомобилю, погибли две женщины.

Наталія Медведєва
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