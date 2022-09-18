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Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 09:03
Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи - Фото
Александр Сенкевич (Скриншот видео НІС-ТВ/Youtube)

В ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По информации Сенкевича, в результате российского обстрела пострадала гражданская инфраструктура – больница и гаражный кооператив. 

Обследование попавшего под огонь оккупантов района продолжается.

Ким уточнил, что Николаев подвергся обстрелам около 23:05. В гаражном кооперативе возник пожар, также загорелся автомобиль.

"Предварительно без жертв и пострадавших", – написал глава Николаевской ОВА.

Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи

Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи

Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи
Наталія Медведєва
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обстрел Николаев
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