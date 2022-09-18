Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи
18.09.2022, 09:03
Александр Сенкевич (Скриншот видео НІС-ТВ/Youtube)
В ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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По информации Сенкевича, в результате российского обстрела пострадала гражданская инфраструктура – больница и гаражный кооператив.
Обследование попавшего под огонь оккупантов района продолжается.
Ким уточнил, что Николаев подвергся обстрелам около 23:05. В гаражном кооперативе возник пожар, также загорелся автомобиль.
"Предварительно без жертв и пострадавших", – написал глава Николаевской ОВА.
- 17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области, погибла 11-летняя девочка.
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