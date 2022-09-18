Николаев ночью обстреляли россияне, попали в больницу и гаражи

В ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По информации Сенкевича, в результате российского обстрела пострадала гражданская инфраструктура – больница и гаражный кооператив.

Обследование попавшего под огонь оккупантов района продолжается.

Ким уточнил, что Николаев подвергся обстрелам около 23:05. В гаражном кооперативе возник пожар, также загорелся автомобиль.

"Предварительно без жертв и пострадавших", – написал глава Николаевской ОВА.

17 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области, погибла 11-летняя девочка.

Наталія Медведєва

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