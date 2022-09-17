Россия ударила ракетами по Чугуеву

Российские войска в субботу, 17 сентября, нанесли ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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В результате попаданий повреждены критическая инфраструктура, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция.

На местах работают профильные службы.

"К сожалению, пострадала 11-летняя девочка, ее госпитализировали в медицинское учреждение", – сообщил Синегубов.

17 сентября утром Россия обстреляла Славянскую ТЭС и Краматорск.

Ночью под обстрел попал один из районов Харькова, куда прилетели две российские ракеты от ЗРК С-300.

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Андрій Водяний

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