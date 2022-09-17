Россия ударила ракетами по Чугуеву
17.09.2022, 13:22
Фото: Олег Синегубов / Facebook
Российские войска в субботу, 17 сентября, нанесли ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В результате попаданий повреждены критическая инфраструктура, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция.
На местах работают профильные службы.
"К сожалению, пострадала 11-летняя девочка, ее госпитализировали в медицинское учреждение", – сообщил Синегубов.
- 17 сентября утром Россия обстреляла Славянскую ТЭС и Краматорск.
- Ночью под обстрел попал один из районов Харькова, куда прилетели две российские ракеты от ЗРК С-300.
Читайте также: Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от россиян
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии