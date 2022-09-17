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Россия обстреляла Славянскую ТЭС и Краматорск

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 12:38
Россия обстреляла Славянскую ТЭС и Краматорск - Фото
Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские войска в субботу утром обстреляли Славянскую ТЭС, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

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"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Возникший вследствие обстрела пожар сейчас тушат спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением", – говорится в сообщении чиновника.

Также под обстрел попал Краматорск, сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"Вражеский удар по Краматорску. Частный сектор. Уже известно о трех раненых", – рассказал он в Facebook.

Россия обстреляла Славянскую ТЭС и Краматорск

Славянская ТЭС с установленной мощностью 880 МВт расположена в городе Николаевка вблизи Славянска. В мае компания "Донбассэнерго", которой принадлежит станция, сообщила об ее остановке из-за обстрелов.

Донбассэнерго контролируется народным депутатом Максимом Ефимовым из группы "Доверие" через компанию "Энергоинвест холдинг" (60,86%). Еще 25% акций принадлежит государству.
Андрій Водяний
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Донецкая область война славянск Славянская ТЭС Павел Кириленко
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