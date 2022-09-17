Россия обстреляла Славянскую ТЭС и Краматорск

Российские войска в субботу утром обстреляли Славянскую ТЭС, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

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"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Возникший вследствие обстрела пожар сейчас тушат спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением", – говорится в сообщении чиновника.

Также под обстрел попал Краматорск, сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"Вражеский удар по Краматорску. Частный сектор. Уже известно о трех раненых", – рассказал он в Facebook.

Славянская ТЭС с установленной мощностью 880 МВт расположена в городе Николаевка вблизи Славянска. В мае компания "Донбассэнерго", которой принадлежит станция, сообщила об ее остановке из-за обстрелов.

Донбассэнерго контролируется народным депутатом Максимом Ефимовым из группы "Доверие" через компанию "Энергоинвест холдинг" (60,86%). Еще 25% акций принадлежит государству.

21 февраля, еще до начала большой войны, остановилась Луганская ТЭС в городе Счастье. В настоящее время она находится под контролем оккупационных сил.

После 24 февраля российские войска захватили Запорожскую АЭС, которая полностью остановилась в сентябре, и Каховскую ГЭС.

11 сентября Россия обстреляла Харьковскую ТЭЦ-5, также разбомблены ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

Андрій Водяний

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