Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожской области – мэр Мелитополя

Российские оккупанты обстреляли в "серой зоне" эвакуационную колонну с гражданскими в Запорожской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, который пребывает на свободной территории Украины.

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По его словам, россияне выпустили колонну автомобилей с гражданскими, которые выезжали через Васильевку на неоккупированную территорию, а затем в "серой зоне" намеренно открыли по ней огонь.

"Взрывы были на расстоянии 50-100 метров. Люди вынуждены были выбегать из машин и прятаться", – сказал Федоров.

К счастью, говорит он, пострадавших от обстрела не было.

По его мнению, оккупанты делают это для того, чтобы люди боялись выезжать с оккупированной территории.

8 августа Федоров заявил, что оккупанты завезли в город около 700 человек "массовки" для изображения поддержки подготовки псевдореферендума, поскольку не смогли набрать сторонников среди местного населения.

Сергей Бережной

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