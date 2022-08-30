UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожской области – мэр Мелитополя

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 17:19
Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожской области – мэр Мелитополя - Фото
Иван Федоров (скриншот из видео)

Российские оккупанты обстреляли в "серой зоне" эвакуационную колонну с гражданскими в Запорожской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, который пребывает на свободной территории Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне выпустили колонну автомобилей с гражданскими, которые выезжали через Васильевку на неоккупированную территорию, а затем в "серой зоне" намеренно открыли по ней огонь. 

"Взрывы были на расстоянии 50-100 метров. Люди вынуждены были выбегать из машин и прятаться", – сказал Федоров.

К счастью, говорит он, пострадавших от обстрела не было. 

По его мнению, оккупанты делают это для того, чтобы люди боялись выезжать с оккупированной территории.

  • 8 августа Федоров заявил, что оккупанты завезли в город около 700 человек "массовки" для изображения поддержки подготовки псевдореферендума, поскольку не смогли набрать сторонников среди местного населения.   

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты эвакуация мелитополь Иван Федоров запорожская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 