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Оккупанты обстреляли Харьков и область: три человека погибли, шестеро ранены

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 19:28
Оккупанты обстреляли Харьков и область: три человека погибли, шестеро ранены - Фото
Олег Синегубов (скриншот с видео)

В Харьковской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли три мирных жителя. В Харькове шесть человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Три человека погибли в Чугуевском и Дергачевском районах.

В областном центре больше всего пострадали Северная Салтовка, Салтовка. Оккупанты обстреливают улицы, жилые дома, складские помещения.

По информации властей, враг готовит провокации в пасхальную ночь.

Сегодня, 23 апреля, с 19:00 до 5:00 воскресенья, 24 апреля, на всей территории Харьковской области объявлен комендантский час.

По договоренности с церквями богослужений этой ночью не будет. Передвигаться по улицам запрещено. Полиция будет работать в усиленном режиме, сообщил Синегубов.

"В который раз призываю даже после завершения комендантского часа, несмотря на праздник, не выходить без необходимости на улицу. Давайте проведем эти праздники дома и в безопасных местах", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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Россия обстрел война Харьков
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