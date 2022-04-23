Ракетный обстрел Одессы. Спасатели ликвидировали пожар в 16-этажном доме: видео

Спасатели ликвидировали пожар в 16-этажном жилом доме в Одессе, который возник вследствие ракетного обстрела города российскими оккупантами. Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По последним данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены два человека, эвакуированы 86.

От ГСЧС привлечены 96 спасателей и 18 единиц техники. Работы продолжаются.

Читайте также: Россия ударила по многоэтажкам в Одессе. Кулеба требует объявить РФ страной-террористом

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.