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Ракетный обстрел Одессы. Спасатели ликвидировали пожар в 16-этажном доме: видео

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23.04.2022, 18:44
Ракетный обстрел Одессы. Спасатели ликвидировали пожар в 16-этажном доме: видео - Фото
Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 16-этажном жилом доме в Одессе, который возник вследствие ракетного обстрела города российскими оккупантами. Об этом сообщает ГСЧС.

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По последним данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены два человека, эвакуированы 86.

От ГСЧС привлечены 96 спасателей и 18 единиц техники. Работы продолжаются.

Читайте также: Россия ударила по многоэтажкам в Одессе. Кулеба требует объявить РФ страной-террористом

Вадим Ребрина
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Россия обстрел война Одесса
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