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Оккупанты обстреляли из "градов" институт в Харькове с ядерной установкой: видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 15:08
дополнено

Российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Национального научного центра Харьковский физико-технический институт, в котором находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов". Об этом в Facebook сообщает управление СБУ в Харьковской области.

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В активную зону "Источника нейронов" загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Оккупанты обстреляли из "градов" институт в Харькове с ядерной установкой: видео

"В очередной раз российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины", – говорят в СБУ. Открыто уголовное производство по статье "экоцид" (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

СБУ продолжает собирать доказательства для Международного суда в Гааге.

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Валерия Кондратова
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Служба безопасности Украины Харьков война с россией
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