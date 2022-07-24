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Оккупанты обстреляли Николаев – более пяти взрывов: мэр

24.07.2022, 04:26
Оккупанты обстреляли Николаев – более пяти взрывов: мэр - Фото
Александр Сенкевич (Скриншот видео НІС-ТВ/Youtube)

Под утро 24 июля российские оккупанты обстреляли Николаев. В городе прозвучало более пяти взрывов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Более пяти мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях! Как обычно, прошу вас не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации", – написал мэр.

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 03:45, сообщение Сенкевича появилось в 04:08.

Читайте также: Россия переделала ракеты ПВО и среди ночи ударила по Николаеву – видео прилетов

Наталия Медведева
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обстрел Николаев александр сенкевич
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