Оккупанты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе
18.06.2022, 20:09
Олег Синегубов (скриншот видео)
В Изюмском районе российские оккупанты несколькими ракетами обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По его словам, пострадали частные дома.
Вспыхнул масштабный пожар, спасатели его сейчас локализуют, сообщил Синегубов.
Подробную информацию пообещал обнародовать позже.
- Сегодня, в 13:00, Россия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Харькова.
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