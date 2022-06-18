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Оккупанты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 20:09
Оккупанты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе - Фото
Олег Синегубов (скриншот видео)

В Изюмском районе российские оккупанты несколькими ракетами обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, пострадали частные дома.

Вспыхнул масштабный пожар, спасатели его сейчас локализуют, сообщил Синегубов.

Подробную информацию пообещал обнародовать позже.

  • Сегодня, в 13:00, Россия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Харькова.
Вадим Ребрина
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обстрел изюм олег синегубов
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