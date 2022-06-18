По Харькову ударили "Искандером", прохожие нашли "тепловую ловушку" – Суспильне

Сегодня в 13:00 Россия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Харькова. По предварительным данным, погибших и раненых нет, сообщает Суспильне.

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Сообщается, что ракета упала в Индустриальном районе Харькова.

Корреспондент Суспильного передает, что саперы ГСЧС нашли остатки так называемой "тепловой ловушки", которая используется в ракете "Искандер" и создает ложный тепловой след для отвлечения систем автоматического наведения ПВО. "Тепловую ловушку" обнаружили прохожие, которые приняли ее за неразорвавшийся снаряд.

Специалисты ГСЧС предупреждают, что хотя "тепловые ловушки" не предназначены для поражения взрывом, они представляют опасность из-за высокой температуры горения.

Ранее сегодня Россия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу, по предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.

Также рано утром РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу.

Сергей Бережной

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