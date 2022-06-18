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По Харькову ударили "Искандером", прохожие нашли "тепловую ловушку" – Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 16:08
По Харькову ударили
Тепловая ловушка ракеты Искандер, выпущенной по Харькову (Фото - Суспильне Харьков)

Сегодня в 13:00 Россия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Харькова. По предварительным данным, погибших и раненых нет, сообщает Суспильне.

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Сообщается, что ракета упала в Индустриальном районе Харькова.

Корреспондент Суспильного передает, что саперы ГСЧС нашли остатки так называемой "тепловой ловушки", которая используется в ракете "Искандер" и создает ложный тепловой след для отвлечения систем автоматического наведения ПВО. "Тепловую ловушку" обнаружили прохожие, которые приняли ее за неразорвавшийся снаряд.

Тепловая ловушка ракеты Искандер, выпущенной по Харькову (Фото – Суспільне Харків)

Специалисты ГСЧС предупреждают, что хотя "тепловые ловушки" не предназначены для поражения взрывом, они представляют опасность из-за высокой температуры горения.

Сергей Бережной
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ракетный удар Харьков искандер
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