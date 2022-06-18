Оккупанты обстреляли ракетами предприятие в Харькове
18.06.2022, 22:57
Фото: ОГП
Сегодня днем оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Харькове, в результате чего повреждено одно из производственных помещений. Начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
По данным следствия, около 13:00 российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова. В результате повреждено одно из производственных помещений.
Досудебное расследование проводит СБУ.
- Также сегодня российские оккупанты обстреляли ракетами Новомосковский район Днепропетровской области. Разрушена нефтебаза. По предварительной информации, пострадали 11 человек.
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