Оккупанты обстреляли ракетами предприятие в Харькове

Сегодня днем оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Харькове, в результате чего повреждено одно из производственных помещений. Начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

По данным следствия, около 13:00 российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова. В результате повреждено одно из производственных помещений.

Досудебное расследование проводит СБУ.

Также сегодня российские оккупанты обстреляли ракетами Новомосковский район Днепропетровской области. Разрушена нефтебаза. По предварительной информации, пострадали 11 человек.

Вадим Ребрина

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