Ракетный обстрел Днепропетровской области: есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли ракетами Новомосковский район Днепропетровской области. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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В результате дневного ракетного удара по Кривому Рогу два человека пострадали. Оккупанты попали по объекту социальной инфраструктуры. Также разрушены два частных дома и гараж. На месте еще работают соответствующие службы.

Кроме того, днем оккупанты обстреляли территорию Апостоловской громады. Из-за обстрелов была повреждена линия электропередач. Сейчас уже все восстановлено, говорит Лукашук.

Был "прилет" и по Зеленодольской громады: под вражеский огонь попала Великая Костромка. Пострадавших нет.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Новомосковском районе три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Работают спасатели.

В результате удара пострадали три человека. У них ожоги. Все в больнице.

Также сегодня в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты несколькими ракетами обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

Вадим Ребрина

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