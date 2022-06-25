Оккупанты обстреляли ракетами Ровенскую область
25.06.2022, 20:50
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры в Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
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"Нанесены два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно, без жертв. Выехал на место события. Выйду с дополнительной коммуникацией", – сказал он.
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