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Оккупанты обстреляли семьи, выехавшие из Мариуполя: ранены четверо детей

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 20:09

В Запорожской области под обстрел российских оккупантов попали автомобили семей, которые ехали из Мариуполя. В больницу с ранениями доставлены четыре ребенка. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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По его информации, сегодня более 20 автобусов пытаются двигаться по зеленым коридорам.

"Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные условия жизни", – написал Старух.

Четыре ребенка, по его данным, доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области. Семьи ехали из Мариуполя. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском Васильевского района. Там также госпитализирован ребенок в тяжелом состоянии.

"Эти изверги продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", – отметил глава ОВА.

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Вадим Ребрина
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