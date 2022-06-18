UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты опять попытались прорваться с Лиманского направления, но не смогли – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 00:24
Оккупанты опять попытались прорваться с Лиманского направления, но не смогли – глава ОВА - Фото
Павел Кириленко (Скриншот видео)

17 июня российские оккупанты совершили очередную безуспешную попытку прорыва на Лиманском направлении. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ситуация остается напряженной – это обстрелы по всей линии фронта. Сегодня была попытка прорыва с Лиманского направления, она не увенчалась в очередной раз успехом у оккупанта. Враг понес потери, там более 10 человек погибли... Факт остается фактом – линию обороны Вооруженные Силы Украины держат, и враг не может продвинуться ни по какому направлению", – сказал Кириленко.

Он отметил, что Донецкая военная областная администрация имеет полную коммуникацию с командованием оперативно-стратегической группировки войск, в которую входят несколько областей.

"Сейчас эта коммуникация более налажена, в частности, и по оборонным сооружениям и формированию резерва, и технике, и всему необходимому. И мы вместе это делаем... Поэтому ситуация сложная, но остается контролируемой", – сказал глава ОВА.

Читайте также: В Луганскую область ежедневно завозят до 30 КАМАЗов с оккупантами – Гайдай

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Лиман Донецкая область Павел Кириленко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 