Оккупанты опять попытались прорваться с Лиманского направления, но не смогли – глава ОВА

17 июня российские оккупанты совершили очередную безуспешную попытку прорыва на Лиманском направлении. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

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"Ситуация остается напряженной – это обстрелы по всей линии фронта. Сегодня была попытка прорыва с Лиманского направления, она не увенчалась в очередной раз успехом у оккупанта. Враг понес потери, там более 10 человек погибли... Факт остается фактом – линию обороны Вооруженные Силы Украины держат, и враг не может продвинуться ни по какому направлению", – сказал Кириленко.

Он отметил, что Донецкая военная областная администрация имеет полную коммуникацию с командованием оперативно-стратегической группировки войск, в которую входят несколько областей.

"Сейчас эта коммуникация более налажена, в частности, и по оборонным сооружениям и формированию резерва, и технике, и всему необходимому. И мы вместе это делаем... Поэтому ситуация сложная, но остается контролируемой", – сказал глава ОВА.

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Наталия Медведева

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