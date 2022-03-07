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Оккупанты перебрасывают в Беларусь авиацию для ударов по городам Украины – сводка Генштаба

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07.03.2022, 19:57

Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Беларуси перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева.

На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

"Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", – сказано в сообщении.

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка, потеряли до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях, сообщили в Генштабе.

"Морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война оккупанты авиация
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