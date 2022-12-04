Оккупанты перекрыли доставку пенсий в Скадовском районе, навязывают паспорта РФ – Генштаб
На временно оккупированных территориях на юге Украины россияне продолжают усиливать давление на местное население. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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Генштаб отмечает, что оккупанты ограничивают права и свободы гражданских на временно занятой ими территории Херсонской области. В частности, во временно оккупированном Скадовском районе прекращена доставка пенсий на дом, а в почтовых отделениях захватчики заставляют пенсионеров получать паспорта РФ.
Россияне продолжают нести потери на Донецком и Луганском направлениях. По данным Генштаба, больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами, плановые операции для гражданских пациентов отложены, а новых раненых не принимают. Только в Новопсковской громаде Луганской области в медучреждения за последние дни доставлены до 300 раненых россиян.
На Авдеевском и Бахмутском направлениях Россия продолжает вести наступление с применением авиации. На других направлениях противник в основном обороняется, в том числе на Запорожском и Херсонском направлениях, ведет артиллерийские обстрелы населенных пунктов рядом с линией фронта, в том числе Никополя и Херсона.
Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
- Наступление зимы и похолодание на востоке Украины создают более благоприятные условия для ускорения военных операций и контрнаступления ВСУ, считают аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).
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