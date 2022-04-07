Оккупанты похищают и убивают мирных жителей и пытаются выдавать их за военных – Денисова

Российские оккупанты похищают и убивают гражданских украинцев, а потом пытаются выдать их за военных. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Есть свидетельства, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные", – написала Денисова.

Она добавила, что о массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который рассказал, что в СИЗО Курска удерживают более 40 гражданских украинцев.

Кроме того, в росСМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде.

"Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины", – заявила омбудсмен.

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Наталия Медведева

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