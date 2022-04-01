Оккупанты придумали фейк о скором завершении войны, надеясь избежать новых санкций – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает, что Россия придумала новый фейк – якобы война РФ против Украины скоро будет завершена, и будут достигнуты некие "договоренности". Путинский режим рассчитывает, что это поможет избежать внедрения дальнейших санкций против страны-агрессора.

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"На фоне частичного "вывода" российских подразделений с территории Киевской и Черниговской областей враг распространяет информацию о том, что в ближайшее время "специальная операция" на территории Украины будет завершена, потому что Россия и Украина достигнут договоренностей", – сообщили в ЦПД, подчеркнув, что это фейк.

Центр противодействия дезинформации отметил, что Россия не "отводит" войска, а оккупанты убегают, так как получили жесткий отпор от ВСУ и украинцев. К тому же, враг перебрасывает свои силы на Донбасс и готовится нанести сокрушительный удар.

"Во-вторых, не достигнуто никаких договоренностей между Украиной и РФ. Все истории о якобы завершении "спецоперации" – лишь попытка избежать дальнейшего внедрения санкций против страны-агрессора. На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в обращение рубль", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ считают, что Россия не отказалась от идеи окружения Киева и проводит под столицей ротацию.

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Оксана Житнюк

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