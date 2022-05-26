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Оккупанты привели к Змеиному захваченный катер ВМС ВСУ, могут использовать для провокаций

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 01:52
Оккупанты привели к Змеиному захваченный катер ВМС ВСУ, могут использовать для провокаций - Фото
Иллюстративное фото: progress.gov.ua

Российские оккупанты привели к острову Змеиному захваченный ими катер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Враг может использовать его для провокаций. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВСУ, захваченный российскими войсками в Бердянске в начале вторжения.

"По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", – говорится в сообщении.

Читайте таже: Россияне обстреливают Херсонскую область, сбивают свои ракеты и обвиняют Украину – ОК "Юг"

Наталия Медведева
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ВМС ВСУ провокация катер Змеиный
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