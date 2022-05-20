Россияне обстреливают Херсонскую область, сбивают свои ракеты и обвиняют Украину – ОК Юг
20.05.2022, 04:06
Российский оккупант (Фото: EPA)
Российские оккупанты обстреливают захваченные ими украинские населенные пункты и обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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"В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов", – говорится в сообщении.
По информации ОК Юг, российские оккупанты разворачивают свое вооружение с имитацией направления огня со стороны ВСУ, а также используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.
- 26 апреля временно оккупированная Васильевка Запорожской области попала под ракетный обстрел российских захватчиков. Оккупанты попытались обвинить в обстреле ВСУ.
- 4 мая сообщалось, что под Запорожьем оккупанты переодеваются в форму военных ВСУ.
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