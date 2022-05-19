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СНБО предупреждает о провокации РФ – попытается обвинить Украину в убийствах на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 11:57
СНБО предупреждает о провокации РФ – попытается обвинить Украину в убийствах на Донбассе - Фото
Российский оккупант (фото - ЕРА)

Россия, вероятно, готовит провокацию, чтобы попытаться обвинить Украину в убийствах на Донбассе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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По данным ЦПД, для дискредитации Украины на международной арене Минобороны РФ сообщает, что украинская власть с западными партнерами якобы готовит провокации "по бучанскому сценарию".

Российские пропагандисты дезинформируют, что для этого украинские военные якобы "переоденутся в форму армии РФ с белыми повязками и будут расстреливать жителей Константиновки".

В ЦПД пишут, что Россия таким образом пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирных жителей. А цель этих сообщений россиян – обеспечить Москве "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к преступлениям, которые готовят оккупанты.

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Марк Сировой
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