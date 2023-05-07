Оккупанты продолжают атаки на Бахмут и Марьинку и "эвакуируют" награбленное – Генштаб

Российские агрессоры сосредоточили основные наступательные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, тяжелые бои ведутся за Бахмут и Марьинку, где за сутки совершено 39 атак. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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За сутки оккупанты нанесли восемь ракетных ударов, 22 авиаудара и произвели более 10 обстрелов из РСЗО. Две ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее Харьковской области, ранены пять гражданских. Кроме того, пять ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 – по Херсонщине.

Генштаб сообщает, что россияне вывозят награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. В Михайловке на угнанных у местных жителей легковых автомобилях "эвакуировано" все имущество финансовых учреждений вместе с сотрудниками. В Днепрорудное прибыли 15 автобусов для эвакуации представителей российских оккупационной администрации и так называемой "народной милиции".

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по позиции ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружений и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

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Сергій Бережний

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