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Россия увеличила интенсивность обстрелов Бахмута, проводит перегруппировку – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 18:26
Россия увеличила интенсивность обстрелов Бахмута, проводит перегруппировку – Сырский - Фото
Генерал Сырский в Бахмуте (Фото - Telegram СИРСЬКИЙ)

Россияне увеличили интенсивность обстрелов Бахмута из тяжелого вооружения, начали применять более совершенную технику и проводят перегруппировку войск. Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

Сырский считает, что увеличение оккупантами интенсивности обстрелов из тяжелого вооружения и меры по перегруппировке свидетельствуют о том, что "враг не собирается менять свои планы и делает все возможное для того, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

Командующий подчеркивает, что на сегодняшний день Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении, однако россияне все еще надеются захватить город к 9 мая. "Наша задача – не допустить этого", – написал генерал.

Ранее сегодня сообщалось, что командующий Восточной группировкой войск посетил части и подразделения Сил обороны, которые сдерживают российских захватчиков на переднем крае боевых действий, вручил награды, пообщался с военнослужащими, ознакомился с проблемными вопросами подразделений.

  • 5 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что у российских оккупантов еще есть ресурсы для ведения боевых действий, в частности в технике, хоть она у них уже в основном и устаревшая.

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Сергій Бережний
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война Донбасс бахмут александр сырский
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