Берут количеством. У РФ есть запасы и возможность пополнять, хоть техника и старая – ВСУ

У российских оккупантов еще есть ресурсы для ведения боевых действий, в частности в технике, хоть она у них уже в основном и устаревшая. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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"Враг, к сожалению, еще имеет запасы и имеет возможность пополнять их, однако с каждым днем наши героические воины делают все, чтобы этот запас уменьшить", – сказал Череватый.

Он отметил, что после успешных контрнаступательных операций украинских сил, в частности в Харьковской области, где было затрофеено много вражеской новейшей техники, сейчас можно наблюдать, что на многих направлениях армия РФ использует устаревшие БМП-1, БТР-60, танки Т-62 и прочее.

"Наш год борьбы и уничтожение техники врага сказываются на его боевом потенциале, однако в количественном плане, к сожалению, хоть и несколько устаревшую технику, но он еще имеет", – сказал спикер ВСУ.

Он подчеркнул, что Бахмут остается главной целью оккупантов – там они сосредотачивают свои основные атакующие усилия. В течение 4 мая россияне 19 раз атаковали позиции украинских защитников на этом направлении, совершили 229 обстрелов и два авианалета.

Украинские силы уничтожили 133 оккупантов, еще 166 россиян были ранены. Также был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", три станции радиоэлектронной борьбы, две самоходные установки, две гаубицы, боевая машина пехоты и восемь полевых складов боекомплекта.

1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов. В Минобороны такую оценку российских потерь назвали "более или менее адекватной", но недостаточно точной.

ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 орудия и 56 РСЗО.

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Оксана Житнюк

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