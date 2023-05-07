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Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 14:19
Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото - Фото
Фото: t.me/landforcesofukraine

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил части и подразделения Сил обороны, которые сдерживают российских захватчиков на переднем крае боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

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Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

Во время рабочего визита на передовую командующий наградил лучших пехотинцев и поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

"Пехота – основа нашей армии! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, они не считаются занятыми", – отметил Сырский.

Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

Как отмечается, командующий пообщался с военнослужащими, ознакомился с проблемными вопросами подразделений и дал рекомендации по повышению обороноспособности наших войск на фронте.

Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото
  • 5 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что у российских оккупантов еще есть ресурсы для ведения боевых действий, в частности в технике, хоть она у них уже в основном и устаревшая.

Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму

Наталія Медведєва
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война александр сырский
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