Сырский посетил бойцов на передовой: наградил, узнал о проблемах, дал рекомендации – фото

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил части и подразделения Сил обороны, которые сдерживают российских захватчиков на переднем крае боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

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Во время рабочего визита на передовую командующий наградил лучших пехотинцев и поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

"Пехота – основа нашей армии! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, они не считаются занятыми", – отметил Сырский.

Как отмечается, командующий пообщался с военнослужащими, ознакомился с проблемными вопросами подразделений и дал рекомендации по повышению обороноспособности наших войск на фронте.

5 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что у российских оккупантов еще есть ресурсы для ведения боевых действий, в частности в технике, хоть она у них уже в основном и устаревшая.

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Наталія Медведєва

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